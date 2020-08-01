01 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Maicon resmen Al Nassr'da

G.Saray transferi KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 Giriş Tarihi: 01.08.2020

, Brezilyalı stoper 'un 1.43 milyon Euro karşılığında ekibi 'a gönderildiğini KAP'a bildirdi.

, Brezilyalı futbolcu Pereira Roque'yi 1 milyon 430 bin avro bonservis bedeliyle 1,5 sezondur kiralık oynadığı 'ın Al-Nassr Kulübüne verdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin 'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için Al-Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılı takıma 2017-2018 sezonunda olan ve 2 sezon forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu, 57 resmi karşılaşmada Galatasaray adına 6 gol kaydetti.

Bu arada Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında da "2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Al-Nassr Saudi'ye kiralanan ve kariyerine bu kulüpte devam edecek olan Maicon Pereira Roque'ye Galatasaray'ımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Maicon'dan veda paylaşımı haberin devamı

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