Kamp için 5 şehir

12 Ağustos'ta yeni sezonun hazırlıklarına başlayacak Galatasaray'da teknik ekip kamp yeri için araştırmalarını sürdürüyor.

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12 Ağustos'ta yeni sezonun hazırlıklarına başlayacak Galatasaray'da teknik ekip kamp yeri için araştırmalarını sürdürüyor. Bu yaz döneminde yurt dışı kampı olmayacağı için teknik ekip farklı bölgeler üzerinde duruyor. Bunlar arasında Bolu, Sakarya, Ankara, Erzurum ve Kayseri'deki tesisler yer alıyor.