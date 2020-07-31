31 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Aslan Avrupa'da

Aslan Avrupa'da
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan ve ilk 5 takımın dışında kalan Galatasaray'a Avrupa yolu açıldı.

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan ve ilk 5 takımın dışında kalan Galatasaray'a Avrupa yolu açıldı. CAS, daha önce men cezası alan 'un yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı. Bordo-mavililer önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edemeyecek. Böylelikle Galatasaray, Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, 2. Ön Eleme Turu'ndan turnuvaya dahil olacak. Rakibi 31 Ağustos'ta belli olacak ve ilk maçını 17 Eylül'de oynayacak

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa şansı yakalaması taraftarlarını memnun ederken Cimbom üç ön eleme turunu geçebilirse Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdırabilecek.
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