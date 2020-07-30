Galatasaray'da Enes Ünal defteri kapandı

Galatasaray'ın forvet hattına transfer etmek istediği Enes Ünal için kulübü Villareal'den kötü haber geldi. İspanyol ekibi kiralamaya sıcak bakmazken, oyuncunun bonservisi için 20 milyon Euro talep etti.

Enes Ünal için Galatasaray, Villareal'in kapısını çaldı. Levante ve Valladolid'den sonra Enes için kiralama teklifi yaptı. İspanyol takımı ise 14 milyon euro ödediği 23 yaşındaki golcüyü önümüzdeki sezon kadroda düşündüklerini iletti. 20 milyon euro'dan başlayan bir teklifleri olursa ancak bonservisi için görüşme yapılabileceğini iletti. Görüşme başlamadan bitti.

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