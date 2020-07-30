30 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Enes Ünal defteri kapandı

Enes Ünal defteri kapandı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

Galatasaray'ın forvet hattına transfer etmek istediği için kulübü Villareal'den kötü haber geldi. İspanyol ekibi kiralamaya sıcak bakmazken, oyuncunun bonservisi için 20 milyon Euro talep etti.

için Galatasaray, Villareal'in kapısını çaldı. Levante ve Valladolid'den sonra Enes için kiralama teklifi yaptı. İspanyol takımı ise 14 milyon euro ödediği 23 yaşındaki golcüyü önümüzdeki sezon kadroda düşündüklerini iletti. 20 milyon euro'dan başlayan bir teklifleri olursa ancak bonservisi için görüşme yapılabileceğini iletti. Görüşme başlamadan bitti.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! Bonservisi elinde... haberin devamı

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