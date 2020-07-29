29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool...

Galatasaray'ın 2019 yılı ara transfer döneminde 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a sattığı ve sezon başında Schalke 04'e giden Ozan Kabak'ın Liverpool'a transfer olacağı iddia edilmişti. Milli futbolcunun İngiliz devine transferi halinde sarı-kırmızılı kulüp de bonservis bedelinden pay alacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 12:47
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Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool...

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun ilk yarısında piyasa değeri 150 bin Euro iken A takımda oynamaya başladı.

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Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool...

Sarı kırmızılı takımdaki 13 maçlık performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç stoper, Ocak 2019da Almanya 1. Ligi ekibi Stuttgart'a imza atarken, Galatasaray'a tam 11 milyon Euro bonservis parası kazandırdı.

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Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool...

Stuttgart'ta da az sayıda (17) maç oynamasına rağmen üstün yetenekleriyle dikkat çeken Ozan, 6 ay sonra 15 milyon Euro'ya Schalke 04'e satıldı.

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Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool...

Schalke formasıyla çıktığı 28 maçta 3 gol kaydeden 20 yaşındaki milli futbolcu, bu kez İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'dan teklif aldı.

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Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool...

8.5 milyon Euro'ya Zenit'e satılan Dejan Lovren'in yerine stoper arayan İngiliz kulübü, Ozan Kabak'ta karar kıldı. Liverpool yönetimi oyuncunun transferi için görüşmelere başlarken, Schalke sadece 1 yıl önce 15 milyon Euro'ya satın aldığı Ozan için tam 35 milyon Euro istedi.

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