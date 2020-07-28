Galatasaray'da Belhanda'nın yerine iki süper aday: Mario Götze ve David Silva
Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, ses getirecek bir transfere daha imza atmak isterken iki dünya yıldızını gündemine aldı. Bonservisleri elinde olan Silva ve Götze ile görüşmelerin başladığı bildirildi.
Süper Lig bitti Galatasaray'da transfer çalışmaları start aldı. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı ekipte büyük bir değişim planlanırken gönderilmesi planlanan Younes Belhanda'nın yerine arayışlar da başladı. Fotomaç'ın haberine göre, kariyeri boyunca üst düzey 10 numaralarla oynayan teknik direktör Fatih Terim'in gündemindeki isimler David Silva ve Mario Götze…
İkı dünya yıldızına da Belhanda gitmesi durumunda yıllık kazancı olan 4.5 milyon euro'nun teklif edilmesi prensip kararı olarak alındı. Arap takımların listesinde ön sıralarda yer alan Belhanda'dan 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli gelmesi bekleniyor. Mario Götze'nin Borussia Dortmund, David Silva'nın ise Manchester City ile sözleşmeleri sona erdi.
Götze yaşı nedeniyle (28) ön plana çıkarken gelirse 34 yaşındaki Silva'nın ise tecrübesi ile Galatasaray'a yararlı olabileceği belirtiliyor. Ayrıca gündemdeki diğer isimse Yunus Mallı... Wolfsburg'un, Union Berlin'e kiraladığı ancak beklentileri karşılayamayan milli oyuncu da alternatifler arasında.
SILVA PARLADI
Mario Götze, bu sezon Borussia Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı. David Silva ise Manchester City'de 27 maçta oynadı. 6 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
ÖZLEYECEĞİM
Norwich karşısında son maçına çıkan David Silva, Manchester City'de güzel günler geçirdiğini belirterek, "10 yıldır Manchester City'deyim ve herkesle iyi ilişkilerim var. Onları seviyorum. Manchester'ın havasını bile özleyeceğim" dedi.
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