22 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Avrupa'ya gidebilecek mi?

Avrupa'ya gidebilecek mi?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Pandeminin ardından büyük bir düşüş içine giren , bu sezon şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Üst üste iki sezon yarışı önde göğüsleyen ve şampiyonluk kupasını kaldıran sarı- kırmızılı ekip apoletini 'e kaptırdı. Cimbom, önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidememe tehlikesiyle karşı karşıya.

Şampiyonluğu kaybettiği gibi ligi 5 ya da 6. sırada bitireceği için Avrupa vizesi almayı da başaramadı. Ancak her şey bitmiş değil... , finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzon'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti. temsilcisi, 'a itirazda bulunurken bu davanın sonucu 'ın Avrupa'ya gidip gitmemesini belirleyecek. 'un cezası kesinleşirse Galatasaray, bir altında yer alan ile birlikte Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazanacak.

SON BİLETE İKİ TALİP

Türkıye gelecek sezon, İkisi Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 takımla mücadele edecek. Trabzonspor, CAS'taki davasını kazanırsa ligin bitmesine bir hafta kala 5. ve 6. sırada yer alan Galatasaray veya Alanyaspor, Avrupa için alan son takım olacak.

ANTALYASPOR MAÇI KRİTİK

Galatasaray'ın Avrupa'ya gitmesi halinde daha az ön eleme turu oynamak için ligin son maçı büyük önem taşıyor. Cuma akşamı deplasmanda mutlaka 'yı yenmesi gerekiyor. Puan kaybetmesi halinde gözler 1 puan altında bulunan Alanya'nın ile deplasmanda oynayacağı maça çevrilecek. Bu maçta Galatasaray'dan ikili averajda önde olan ekibine 1 puan yetecek.

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