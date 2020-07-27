27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Emre Kılınç Galatasaray'da
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi biten Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların transferi 10 Ağustos'ta resmen açıklayacağı öğrenildi. Cimbom'un ayrıca Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu transferlerini de aynı tarihte duyuracağı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
27.07.2020
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