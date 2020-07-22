22 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da defansa Alpaslan Öztürk

Defansa yerli isim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Stopere yerli bir oyuncu takviye yapmak isteyen , 'nin deneyimli oyuncusu için resmen düğmeye basacak. Bu sezon oynadığı başarılı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Alpaslan için ekibine resmi teklif yapacak.

Stopere yerli bir oyuncu takviye yapmak isteyen , 'nin deneyimli oyuncusu için resmen düğmeye basacak. Bu sezon oynadığı başarılı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Alpaslan için ekibine resmi teklif yapacak. Yönetim, Alpaslan için 1 milyon euro'yu gözden çıkartırken, futbolcu takası da önerecek.

Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör 'in listesinde yerli futbolcular arasında ilk 5 arasında yer alan 27 yaşındaki stoperin de Galatasaray formasını giymek istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Birmingham altyapısında yetişen ve Göztepe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

FORVETLERİ GÖLGEDE BIRAKTI

Sol stoper ve sağ stoper, sağbek oynayabilen, aynı zamanda liberoda oynayan Alpaslan tam bir joker oyuncusu… Ayrıca bu sezon oynadığı 25 maçta attığı 7 gol ile skorer yanıyla da öne çıkmayı başardı.

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