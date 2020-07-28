Emre Bol: Galatasaray Arda Turan'a bir şans daha vermeli

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol, "Arda eğer yeniden Bayrampaşalı Arda olacaksa, Galatasaray yönetiminin ona bir kez daha şans vermesini rica ediyorum." dedi.

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