Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a transferini resmen açıkladı!

Gelecek sezon kadrosuna potansiyelli genç oyuncular katmak isteyen Galatasaray, 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu listesine almış ve genç isimle anlaşma sağlamıştı. Kerem Aktürkoğlu da, 2. Lig'e çıktıkları final maçı sonrasında A Spor'a konuştu ve sarı-kırmızılı kulübe transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın bir süre önce anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu, Sarı kırmızılı ekibe transfer olduğunu açıkladı.

24 Erzincanspor, finalde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldiği maç sonrasında genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı kulübe transferini resmen açıkladı.

Resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde geleceği ve genç oyuncunun yıllık ücretinin de bir tık daha fazla olacağı belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 doğumlu olan Kerem Aktürkoğlu 1metre 73 santimetre boyunda. Kariyerine Gölcükspor altyapısında başladıktan sonra Hisareynspor'a ardından Başakşehir altyapısına geçti. Bodrumspor ve Karacabey'de oynadıktan sonra bu sezon başında 24Erzincanspor'un yolunu tuttu.

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