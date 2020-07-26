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Kerem Aktürkoğlu: Hayallerimin peşinden koşacağım

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Kerem Aktürkoğlu, 24 Erzincanspor'un 2. Lig'e çıktığı final maçının sonrasında A Spor'a konuştu ve Galatasaray'a transfer olduğunu doğruladı. Aktürkoğlu, "Hayallerimin peşinden koşacağım" dedi.
26.07.2020
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