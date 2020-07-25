Mario Lemina'dan ayrılık açıklaması! "Yakında görüşürüz"

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı takıma veda etti. Gabonlu futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hikaye bitmedi, çok yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki oyuncunun bu sözleri, gelecek sezon da Galatasaray'da olacağı şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'da gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mario Lemina, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı takılma olan kiralık sözleşmesi 3 Ağustos'ta sona erecek Gabonlu yıldız orta saha, paylaştığı mesajında, "Herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma, hocama ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok yakında görüşürüz. Bu hikaye bitmedi" ifadelerini kullandı.

Lemina'nın bu sözleri, sarı-kırmızılı kulübe mesaj yolladığı ve gelecek sezon da Galatasaray'da forma giymek istediği yorumlarını beraberinde getirdi.

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