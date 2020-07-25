25 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Volkan Babacan’la imza an meselesi

Volkan Babacan’la imza an meselesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, 'in transferini çok istediği A Milli Takım'dan da öğrencisi 'la imza aşamasına geldi.

Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, 'in transferini çok istediği A Milli Takım'dan da öğrencisi 'la imza aşamasına geldi. Babacan, Galatasaray'ın 1+1 yıl, 4 milyon TL'lik teklifini onayladı. Cimbom, Volkan'ın kulübü Başakşehir'in de transfere onay vermesini bekliyor.
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