Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! 4 isimle anlaşma sağlandı

Süper Lig'in 34. haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor ile sezonu tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Yeni yabancı sınırı nedeniyle takımdaki yerli rotasyonunu artırmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.

24 Erzincanspor forması giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşma sağlayan, Sivassporlu Emre Kılınç ile de her konuda anlaşmaya varan Cimbom, yerli transferinde hız kesmiyor. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, eski futbolcuları Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

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