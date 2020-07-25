25 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! 4 isimle anlaşma sağlandı

G.Saray bombaları patlatıyor! 4 isimle anlaşma sağlandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 Giriş Tarihi: 25.07.2020

'de sezonu tamamlayan ve çalışmalarına başlayan , eski futbolcuları , , ve ile anlaşma sağladı.

'in 34. haftasında oynadığı Fraport TAV ile sezonu tamamlayan 'da çalışmaları hızlandı. Yeni yabancı sınırı nedeniyle takımdaki yerli rotasyonunu artırmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.

24 Erzincanspor forması giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşma sağlayan, Sivassporlu Emre Kılınç ile de her konuda anlaşmaya varan Cimbom, yerli transferinde hız kesmiyor. Spor'un haberine göre Galatasaray, eski futbolcuları , , ve ile anlaşmaya vardı.

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