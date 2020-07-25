25 Temmuz 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

1. Lig'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu son haftada oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçıyla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Yaz transfer döneminde kadrosunda büyük değişiklikler yapacak sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki ismi gündemine aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 10:19
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1. Lig'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1. Lig'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

Corona virüsü salgınının getirdiği maddi kayıptan etkilenen sarı-kırmızılılar, takımı başarıya ulaştıracak tecrübeli isimlerin yanında genç oyuncuları da kadrosuna katmayı amaçlıyor.

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1. Lig'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak alt liglerden bir oyuncu geldi.

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1. Lig'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

NDAO'NUN FİYATI SORULDU

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao'nun menajerini arayarak fiyat araştırması yaptı.

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1. Lig'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

16 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST

Karagümrük'e devre arasında gelen ve 17 maçta 3 gol 5 asistlik performansıyla fark yaratan Ndao için görüşmeler bir süre daha devam edecek.

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