23 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın durumu belli oldu

Sadık Çiftpınar kararını verdi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

Devre arası transfer döneminde 'dan transfer edilen 'ın durumu belli oldu. 'nin başarılı stoperin gelecek sezonda takımda kalmasını istediği iddia edildi.

'nin savunma oyuncusu 'a yönetim ve Emre Belözoğlu'nun güveni tam. 27 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezonun planlamasında kadroda düşünülüyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle forma şansı bulamayan ve takımdan uzun süre ayrı kalan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'dan iyi haber geldi. Sakatlığı tamamen geçen başarılı futbolcu bu hafta içi takımla beraber antrenmanlarda yer alırken, yönetim ve yeni sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Çiftpınar'a güvenlerinin tam olduğu söyledi. 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezonun planlamasında önemli bir rolü olacağı da belirtildi.

Sadık Çiftpınar'ın kendisine gelen teklifleri reddettiği, ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

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