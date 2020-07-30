30 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Mariano'ya veda klibi

Galatasaray'dan Mariano'ya veda klibi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

, sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan tecrübeli sağ bek için sosyal medya hesabından bir veda klibi yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan video, " kariyerin boyunca verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bundan sonraki kariyerinde başarılar ." mesajıyla paylaşıldı.

Videoda, Sofiane Feghouli, Marcao, ve Martin Linnes'in eski takım arkadaşları Mariano'ya görüntülü mesajları da yer aldı.



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