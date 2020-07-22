22 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

İstenmeyen adam ilan edildi

İstenmeyen adam ilan edildi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

'ın Henry Onyekuru'nun yerine Ejuke ile birlikte düşündüğü isimler arasında yer alan Ryan Fraser, 'de javascript:;eleştirilerin odağında yer alıyor.

Bournemouth'a düşme hattında yardımcı olmak yerine sözleşmesi biter bitmez takımdan ayrılan İskoç oyuncu için Ada'da 'büyük ihanet" yorumları yapıldı. İskoç Scotsman gazete, oyuncunun son dönemde 'den hiç bir takımla görüşmediğini Ada dışına çıkabileceğini iddia etti. Ejuke'nin maliyeti yüksek gelirse 'ın Fraser ile yeniden masaya oturabileceği ifade ediliyor.
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