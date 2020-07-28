28 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı

Mustafa Cengiz yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Kulübü Başkanı , sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun olağan haftalık toplantısı 'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayram öncesi gerçekleştirilen ve gündeme dair konuların ele alındığı yönetim kurulu toplantısı sonrasında başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.

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