Fatih Terim kararını verdi! İsmail Köybaşı...
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'a menajerler aracılığıyla Granada ile yollarını ayıran İsmail Köybaşı önerilmişti. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim, deneyimli oyuncuyu veto etti.
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen İsmail Köybaşı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'de yer alan habere göre İspanyol kulübü Granada'dan ayrılan İsmail Köybaşı'nın Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı. Ancak Fatih Terim'in menajerler tarafından önerilen tecrübeli sol beki istemediği öğrenildi.
Milli futbolcuya Süper Lig'den iki kulübün talip olduğu belirtildi. İsmail Köybaşı'nın adı gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'la da anılıyor.
31 yaşındaki deneyimli oyuncu, kariyerine Gaziantepspor altyapısında başladı. 2009'da Beşiktaş'a, 2016'da ise Fenerbahçe'ye transfer olan milli sol bek, 2019-20 sezonunda ise Granada'da forma giymişti.
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