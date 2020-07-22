22 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim kararını verdi! İsmail Köybaşı...

Terim kararını verdi! İsmail Köybaşı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'a menajerler aracılığıyla Granada ile yollarını ayıran önerilmişti. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu , deneyimli oyuncuyu veto etti.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre İspanyol kulübü Granada'dan ayrılan İsmail Köybaşı'nın Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı. Ancak 'in menajerler tarafından önerilen tecrübeli sol beki istemediği öğrenildi.

Milli futbolcuya Süper Lig'den iki kulübün talip olduğu belirtildi. İsmail Köybaşı'nın adı gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'la da anılıyor.

31 yaşındaki deneyimli oyuncu, kariyerine Gaziantepspor altyapısında başladı. 2009'da Beşiktaş'a, 2016'da ise Fenerbahçe'ye transfer olan milli sol bek, 2019-20 sezonunda ise Granada'da forma giymişti.

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