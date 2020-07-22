22 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Mariano ayrılık sonrası konuştu! "Galatasaray..."

Mariano ayrılık sonrası konuştu! İşte ilk sözler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

Galatasaray'a 2017 yazında Sevilla'dan gelen ve sarı-kırmızılılarla son antrenmanına çıkan Mariano, Cimbom'a veda etti. Brezilyalı sağ bek, "Sizden ayrı olabilirim, Brezilya'ya gidiyor olabilirim, sizden uzak olabilirim ama kalbim, dualarım ve gönlüm hep sizinle beraber olacak. Galatasaray bir taraftar kazandı" dedi.

Galatasaray'ın üç sezon boyunca önemli parçalarından olan Brezilyalı futbolcu Mariano, son antrenmanına çıkarak takım arkadaşlarına veda etti. Teknik Direktör Fatih Terim, 'nde gerçekleşen son idman sonrasında Mariano'nun karakteriyle ve futbolculuğu ile önemli bir isim olduğunu belirterek kendisine katkılarından ötürü teşekkür etti. Mariano ile çalışmaktan duyduğu memnuniyet dile getiren Terim, "Bugün bir arkadaşımızla daha vedalaşıyoruz. Maalesef üzücü de olsa gerçekler bunlar. Ben Mariano'yu geç tanıdım; ama önemli bir oyuncu ve önemli bir insan. Kendisiyle çalışmaktan çok mutlu oldum. O mevkinin en zeki ve en teknik oyuncularından bir tanesi. Oyun taktiğini o mevkiden organize edecek yetenekte birisi. Göstermiş olduğu karakteri ve insanlığı sebebiyle kendisine teşekkür ediyorum. Ailesine ve kendisine mutluluklar diliyorum. Onu tanıdığım için çok memnunum. Kulübüm adına, şahsım adına, arkadaşlarım adına tüm Galatasaraylılar adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mariano Galatasaray'dan ayrıldı! İşte ilk sözleri

MARIANO: GALATASARAY BİR TARAFTAR KAZANDI

Veda konuşmasında arkadaşlarına seslenen Mariano, Galatasaray çatısı altında güzel günler yaşadığını ve sarı-kırmızılı renkleri nerede olursa olsun destekleyeceğini belirtti. Üç senedir takımda olduğunu hatırlatan başarılı sağ bek, "Beraber dört tane kupa kazandık. Başta hocama, ekibine ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 3 senedir çok güzel günler yaşadık. Son sene belki istediğimiz gibi gitmedi ama ondan önce yaşadığımız başarılar ortada. Sizden ayrı olabilirim, Brezilya'ya gidiyor olabilirim, sizden uzak olabilirim ama kalbim, dualarım ve gönlüm hep sizinle beraber olacak. Galatasaray bir taraftar kazandı. Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğim. Hepinize mutluluklar ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Mariano Galatasaray'a veda etti

"BURADA ÇOK GÜZEL 3 SENE GEÇİRDİM"

Daha sonra Galatasaray Televizyonu'na konuşan Brezilyalı futbolcu, "Bugün son antrenmanıma çıktım. Tabii ki duygu dolu anlar yaşandı. Burada çok güzel 3 sene geçirdim. Çok neşeli, mutlulukla dolu... 2 senede kazanılan 4 kupa var. Önemli işler yaptığımı düşünüyorum takımımla beraber. Özellikle başta hocam olmak üzere bütün teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, bütün taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Benim her zaman yanımda oldular. İlk günden son güne kadar bana destek oldular. Şimdi Brezilya'ya gidiyorum ama kalbim ve dualarım sizinle olacak. Galatasaray'ı desteklemeye devam edeceğim. Her şey için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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