16 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Sezon sonunda yollar ayrılacak

Bir devir sona eriyor! Sezon sonunda yollar ayrılacak
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 Giriş Tarihi: 16.07.2020

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren 'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Birçok oyuncuyu takımdan gönderecek olan sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona erecek 'a yeni mukavele önerilmeyeceği öğrenildi.

'da bir devir sona eriyor. 2011-12 sezonundan bu yana sarı kırmızılı forma giyen ve bu süreçte 14 kupa kaldıran takım kaptanı ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Hürriyet'in haberine göre, Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif edilmeyecek. Geçen yıl ücretinde büyük bir indirime giderek, yıllık 4 milyon TL'ye 1 sezonluk sözleşme imzalayan Selçuk'un bir sezon daha Galatasaray'da kalma arzusuna olumlu yanıt verilmeyecek ve hizmetlerinden ötürü kendisine teşekkür edilecek.

HATAYSPOR TALİP OLDU

Bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta asist ya da golü bulunmayan Selçuk İnan, futbol hayatına devam etme kararı alırsa, yoluna başka bir kulüpte devam edecek. 62 kez de A forması giyen tecrübeli oyuncu yeşil sahalara veda etme yönünde tercih yapması durumunda teknik heyette veya Galatasaray Kulübü'nde görev alması gündeme gelecek. 'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'un başkanı Nihat Tazearslan, hemşehrileri olan Selçuk İnan'la bir görüşmesi yaparak tekliflerini ilettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini açıklamıştı.

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