21 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Oğulcan Çağlayan imzayı attı

Oğulcan imzayı attı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Oğulcan Çağlayan, sonunda Galatasaray'a imza attı. talimatlarının kendisine tanıdığı hakkı kullanan Çaykur Rizesporlu oyuncu 2 sezon boyunca Galatasaray forması giyecek.

Oğulcan Çağlayan, sonunda Galatasaray'a imza attı. talimatlarının kendisine tanıdığı hakkı kullanan Çaykur Rizesporlu oyuncu 2 sezon boyunca Galatasaray forması giyecek. Oğulcan, Galatasaray'dan 4 milyon TL alacak. Ayrıca 2 milyon TL de imza parası ödenecek. İlk 1 milyon TL'si, sezon başlayınca ikinci taksiti ise 1 Ocak 2021 tarihiyle hesabına yatırılacak. Oğulcan'ın sözleşmesinde ayrıca rakamları belli olmasa da milli takıma seçilmesi durumunda ekstra bir bonus daha bulunuyor.

Transfer savaşında ikinci raunt! İşte hedefteki isim haberin devamı

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