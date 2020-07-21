Oğulcan Çağlayan imzayı attı

Oğulcan Çağlayan, sonunda Galatasaray'a imza attı. TFF talimatlarının kendisine tanıdığı hakkı kullanan Çaykur Rizesporlu oyuncu 2 sezon boyunca Galatasaray forması giyecek.

Oğulcan Çağlayan, sonunda Galatasaray'a imza attı. TFF talimatlarının kendisine tanıdığı hakkı kullanan Çaykur Rizesporlu oyuncu 2 sezon boyunca Galatasaray forması giyecek. Oğulcan, Galatasaray'dan 4 milyon TL alacak. Ayrıca 2 milyon TL de imza parası ödenecek. İlk 1 milyon TL'si, sezon başlayınca ikinci taksiti ise 1 Ocak 2021 tarihiyle hesabına yatırılacak. Oğulcan'ın sözleşmesinde ayrıca rakamları belli olmasa da milli takıma seçilmesi durumunda ekstra bir bonus daha bulunuyor.

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