21 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim Yusuf Demir’i gözüne kestirdi

Yusuf Demir’i gözüne kestirdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Altyapıdaki yetenekli isimleri yakından takip eden Fatih 'in bir gözü de gurbetçi gençlerde... Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Rapid Wien'de A takıma kadar yükselen Yusuf Demir, Terim'in dikkatini çeken isimler arasında.

Altyapıdaki yetenekli isimleri yakından takip eden Fatih 'in bir gözü de gurbetçi gençlerde... Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Rapid Wien'de A takıma kadar yükselen Yusuf Demir, Terim'in dikkatini çeken isimler arasında… Süper Lig'deki tüm takımların genç oyuncuların peşinde koştuğu dönemde Yusuf'u gündemine alan tecrübeli hoca, transferi için gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti.

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