26 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Yusuf Erdoğan'dan flaş sözler! “forma olayı yanlış anlaşıldı”

Yıldız isimden flaş sözler! “forma olayı yanlış anlaşıldı”
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

'in 34. haftasında ile şampiyon karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kasımpaşa Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Kasımpaşa'nın yıldız ismi yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

'in son maçında 'i 3-2 mağlup eden 'da , maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

'Bileklerinin hakkıyla kazandılar'

Başakşehir'in şampiyonluğunu kutlayan Yusuf, "Türkiye'nin belki de son 5 yılına damga vurmuş, bu sene de hak ettiği bir şampiyonluğa ulaşmış Başakşehir'i kutluyoruz. Örnek olacak bir iş yaptılar. Tesadüf değil, bileklerinin hakkıyla alınan bir şampiyonluk, tebrik ediyorum kendilerini." dedi.

'Çok heveslenmiştim...'

Yusuf Erdoğan sözlerini "Galatasaray'a yüzde 90 civarında gitme durumum vardı. Gitmek istiyordum, heveslenmiştim, daha sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar, saygı duyuyorum. Galatasaraylı arkadaşlarım vardı, onların birbirleriyle paylaştığı fotoğraflar oldu. Yanlış anlaşıldım" ifadeleriyle tamamladı.


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