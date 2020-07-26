Yusuf Erdoğan'dan flaş sözler! “forma olayı yanlış anlaşıldı”

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile şampiyon Başakşehir karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kasımpaşa Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Kasımpaşa'nın yıldız ismi Yusuf Erdoğan yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in son maçında Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

'Bileklerinin hakkıyla kazandılar'

Başakşehir'in şampiyonluğunu kutlayan Yusuf, "Türkiye'nin belki de son 5 yılına damga vurmuş, bu sene de hak ettiği bir şampiyonluğa ulaşmış Başakşehir'i kutluyoruz. Örnek olacak bir iş yaptılar. Tesadüf değil, bileklerinin hakkıyla alınan bir şampiyonluk, tebrik ediyorum kendilerini." dedi.

'Çok heveslenmiştim...'

Yusuf Erdoğan sözlerini "Galatasaray'a yüzde 90 civarında gitme durumum vardı. Gitmek istiyordum, heveslenmiştim, daha sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar, saygı duyuyorum. Galatasaraylı arkadaşlarım vardı, onların birbirleriyle paylaştığı fotoğraflar oldu. Yanlış anlaşıldım" ifadeleriyle tamamladı.





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