Galatasaray'dan flaş Ryan Babel kararı!
Geçtiğimiz yaz kadroya katılan Ryan Babel, Galatasaray'da yarım sezon forma giymiş ve ülkesi takımlarından Ajax'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcuya bir şans daha verme kararı aldı.
2 yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından bu sene kupayı Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da gelecek sezon planlamaları hız kesmeden devam ediyor.
Devre arası transfer döneminde Ajax'a kiralanan Ryan Babel'in satılmasına kesin gözüyle bakılırken, bir anda her şey tersine döndü.
Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Monaco tarafından geri çağırılan Henry Onyekuru'nun bir daha kiralanmayacağının bildirilmesi üzerine rotayı Babel'e çevirdi.
Erken form tutmak için İstanbul'a dönen ve Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara çıkan Hollandalı yıldız hazırlık kampında da yer alacak.
Fatih Terim tarafından hazırlık karşılaşmalarında şans verilecek olan 33 yaşındaki futbolcu, kendini kanıtlaması durumunda Onyekuru'dan boşalan sol kanadın yeni sahibi olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı