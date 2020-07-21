21 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan flaş Ryan Babel kararı!

G.Saray'dan flaş karar! Babel...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Geçtiğimiz yaz kadroya katılan , Galatasaray'da yarım sezon forma giymiş ve ülkesi takımlarından Ajax'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcuya bir şans daha verme kararı aldı.

2 yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından bu sene kupayı Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da gelecek sezon planlamaları hız kesmeden devam ediyor.

Devre arası transfer döneminde Ajax'a kiralanan 'in satılmasına kesin gözüyle bakılırken, bir anda her şey tersine döndü.

Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Monaco tarafından geri çağırılan Henry Onyekuru'nun bir daha kiralanmayacağının bildirilmesi üzerine rotayı Babel'e çevirdi.

Erken form tutmak için İstanbul'a dönen ve 'nde antrenmanlara çıkan Hollandalı yıldız hazırlık kampında da yer alacak.

tarafından hazırlık karşılaşmalarında şans verilecek olan 33 yaşındaki futbolcu, kendini kanıtlaması durumunda Onyekuru'dan boşalan sol kanadın yeni sahibi olacak.

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