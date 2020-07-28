28 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

"Galatasaray’la anlaşmadık"

Galatasaray’la anlaşmadık
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Galatasaray'ın kale için Beto ile anlaştığı iddia edilirken menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Radyospor'da 'a konuşan Antonio Teixeria, Beto'nun Göztepe'den ayrıldığını belirterek, "Göztepe'yle yolumuza devam etmeyeceğiz. Galatasaray iddiaları da doğru değil" dedi.

Galatasaray'ın kale için Beto ile anlaştığı iddia edilirken menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Radyospor'da 'a konuşan Antonio Teixeria, Beto'nun Göztepe'den ayrıldığını belirterek, "Göztepe'yle yolumuza devam etmeyeceğiz. Galatasaray iddiaları da doğru değil. Kimseyle bir anlaşma yapmadık" diye konuştu. Son olarak Beto'nun geleceğine dair açıklamalarda bulunan Teixeria, ", Portekiz ve Türkiye'de kulüplerle görüşüyoruz" ifadesini kullandı.

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