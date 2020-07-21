Galatasaray genç isimleri parlatacak
Son dönemde Emin Bayram ve Yunus Akgün'ü sahaya süren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim diğer genç isimlere de mesaj gönderdi. Deneyimli teknik adam, "Forma kapmak istiyorsanız çok çalışıp hak etmeniz gerekiyor" ifadesini kullandı.
Fatıh Terim bu sezonu Emin Bayram'ı ön plana çıkardı. Takıma uyumu ile dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, oynadığı maçlarda geçer not almayı başardı. Gelecek sezon Ozan Kabak'ın yaptığı patlamayı gerçekleştirmesi bekleniyor. Terim'i bu dönemde hayal kırıklığına uğratan gençler de var. Bunların başında Mustafa Kapı, Birhan, Ahmet Sivri, Celil ve Gökay geliyor. Doğan Can, Sefa, Metehan, Abdüssamed ve Ercan da Terim'e beklediklerini sunamadı.
YERLİ FUTBOLCULAR DEĞERE BİNDİ
Fatıh Terim, Yunus Akgün, Emirhan, Recep, Ali Yavuz ve Atalay'dan ise henüz vazgeçmiş değil. 5 oyuncunun da uzun süredir öne çıktığını ancak formayı giyecek seviyeye tam olarak gelmediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Hepinize çok güveniyorum. Bu dönem yerli isimler öne çıkacak. Çok çalışan ve bu fırsatı kaçırmayın" dedi. Terim ayrıca Emin Bayram'ın partneri Metehan'ın yanı sıra Atalay ve Erencan'nın da öne çıkmasını bekliyor.
KAMPTA DENEYECEK
Fatih Terim altyapıdan çıkan gençlere bu sezon çok fazla şans tanımadı. Yunus Akgün 5 lig, 2 kupa, Emin Bayram 4 lig, 1 kupa, Erencan 1 Şampiyonlar Ligi ve Atalay 1 kupa maçında forma giyebildi. Ancak yaz kampında bu oyuncuların daha fazla şans bulması ve kendilerini göstermesi halinde A takıma dahil olmaları planlanıyor.
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