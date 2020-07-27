27 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı!

Falcao'nun eşinden dikkat çeken Türkiye paylaşımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonrası Monaco'dan transfer ettiği ve yüksek maliyeti nedeniyle satış listesinde koyduğu yıldız futbolcu 'nun eşi Lorelei Talon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye giderek daha fazla aşık oluyorum" ifadesini kullandı.

'nun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, eşi Lorelei Taron'un Türkiye paylaşımları dikkat çekiyor. Tatilini Türkiye'de sürdüren Taron, karnındaki bebeğiyle deniz manzarası eşliğinde poz verip Türkiye'de yaşamaktan utlu olduğunu ifade etti.

Falcao'nun eşi, paylaşımının altına yazdığı İspanyolca mesajında, Türkiye'ye giderek daha fazla aşık oluyorum" ifadesini kullandı.

Taron'un bu paylaşımı, Falcao'nun Galatasaray'da kalmak istediği için yönetime mesaj yolladığı şeklinde yorumlandı.

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