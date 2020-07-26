Galatasaray Beto ile anlaşmaya vardı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Göztepe'den ayrılan Portekizli kaleci Beto ile anlaşmaya vardı.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Beto transferini bitiriyor. NTV'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Göztepe'den ayrıldığını açıklayan Beto ile anlaşmaya vardı.

38 yaşındaki kaleci, bu sezon 30 maçta 42 gol yedi ve 8 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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