26 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Beto ile anlaşmaya vardı

Muslera'nın yerine sürpriz isim! Anlaşma sağlandı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 Giriş Tarihi: 26.07.2020

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Göztepe'den ayrılan Portekizli kaleci Beto ile anlaşmaya vardı.

'nın sakatlığı sebebiyle kaleci arayışlarını sürdüren , Beto transferini bitiriyor. NTV'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Göztepe'den ayrıldığını açıklayan Beto ile anlaşmaya vardı.

38 yaşındaki kaleci, bu sezon 30 maçta 42 gol yedi ve 8 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Beto Göztepe'ye veda etti! haberin devamı

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