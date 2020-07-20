20 Temmuz 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'ın yeni sezon planlaması

Galatasaray sezon sonunda büyük bir değişime hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, Arda Turan transferinden kaleci transferine, Feghouli'nin ayrılığı sonrası yerine kadroya dahil edilecek oyuncuya kadar birçok konuya açıklık getirdi. İşte o isimler ve detaylar...
20.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Galatasaray'ın yeni sezon planlaması Galatasaray'ın yeni sezon planlaması 20.07.2020
Fatih Terim ve Merve Terim’den ayak tenisi şovu Fatih Terim ve Merve Terim’den ayak tenisi şovu 19.07.2020
Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı 19.07.2020
Aslan'ın galibiyet hasreti bitti Aslan'ın galibiyet hasreti bitti 19.07.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Semih'ten duygulandıran Selçuk paylaşımı Semih'ten duygulandıran Selçuk paylaşımı 19.07.2020
Fatih Terim'den Selçuk İnan ve Arda Turan sözleri Fatih Terim'den Selçuk İnan ve Arda Turan sözleri 19.07.2020
Olay yorum! G.Saraylı oyuncular Muslera'ya yaslandılar Olay yorum! "G.Saraylı oyuncular Muslera'ya yaslandılar" 19.07.2020
Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu 19.07.2020
Adem Büyük'ün iptal edilen golünde karar doğru mu? Toroğlu yorumladı Adem Büyük'ün iptal edilen golünde karar doğru mu? Toroğlu yorumladı 19.07.2020
G.Saray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Toroğlu açıkladı! G.Saray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Toroğlu açıkladı! 18.07.2020
Okan Kocuk şu görüntüsüyle G.Saray'da oynayamaz "Okan Kocuk şu görüntüsüyle G.Saray'da oynayamaz" 18.07.2020
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması 18.07.2020
Galatasaray ile Göztepe 56. kez Galatasaray ile Göztepe 56. kez 18.07.2020
Galatasaray 8 hafta sonra kazanmak istiyor Galatasaray 8 hafta sonra kazanmak istiyor 18.07.2020
Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'la anlaştı Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'la anlaştı 17.07.2020
Ömer Bayram Galatasaray'dan ayrılabilir Ömer Bayram Galatasaray'dan ayrılabilir 17.07.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Sezon sonunda imzalıyor
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş ifadeler! "Ligi erkenden bitirmek ister gibiydiler"
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi'yi izlemeye geliyor! Dünyaca ünlü hoca...
Avrupa'ya katılma yolunda kritik derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Galatasaray-Göztepe maçı sonrası flaş sözler! "Terim'in eski hali olsaydı..."
Taraftar rest çekti! "Arda Turan gelmezse siz gidersiniz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör