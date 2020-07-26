26 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'dan Ozan Kabak'a dev rakam! Görüşmeler başladı...

Milli yıldıza dev rakam! Görüşmeler başladı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan 'dan flaş bir  hamlesi geldi. Stoper bölgesine transfer yapmayı amaçlayan Merseyside ekibinde teknik direktör Jurgen Kloop,  04'teki performansı ile dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki milli yıldızımızı kadrosunda görmek istiyor. Buna göre harekete geçen Liverpool yönetiminin transfer için görüşmelere başladığı belirtildi.

'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan hız kesmeden önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başladı. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Merseyside ekibinden flaş bir hamlesi geldi. 'un teknik direktörlüğünü yaptığı Liverpool, milli yıldızımız 'ın peşine düştü.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Almanya basınından Bild'in haberine göre, Liverpool, Ozan Kabak'ın transferi için görüşmelere başladı. Haberde, ekonomik olarak rahatlamak isteyen 04'ün genç stoperin bonservisi için 35 milyon euro belirlediği kaydedildi..

20 yaşındaki stoper bu sezon Bundesliga'da Schalke 04 formasıyla gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çekti. Bu sezon Alman ekibinde 28 maçta forma giyen Ozan Kabak, 3 gol attı.

Ozan Kabak'tan Selçuk İnan paylaşımı haberin devamı

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