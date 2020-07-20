Galatasaray'da teknik ekibe sürpriz isim! Selçuk İnan'ın ardından...
Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, teknik ekibinde de değişikliğe gidiyor. Yardımcı antrenör Hasan Şaş ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda aktif futbol yaşantısına nokta koyan Selçuk İnan, teknik ekibe dahil edilmişti. Cimbom'da Selçuk İnan'ın ardından eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın da teknik kadroya katılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeni sezonda teknik kadro da değişecek.
Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılar, teknik ekipte değişikliğe gidecek.
TRT Spor'un haberine göre, futbol hayatına nokta koyan Selçuk İnan'ı teknik ekibe dahil eden Fatih Terim, eski öğrencisi Hakan Balta'yı da kadrosuna alıyor.
2018 yılında futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta, yeni sezonda Terim'in yardımcılarından olacak.
Böylelikle Hasan Şaş'ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.
Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde, Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta olacak.
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