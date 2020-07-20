20 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da teknik ekibe sürpriz isim! Selçuk İnan'ın ardından...

Teknik ekibe sürpriz isim! Selçuk İnan'ın ardından...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör , teknik ekibinde de değişikliğe gidiyor. Yardımcı antrenör ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda aktif yaşantısına nokta koyan , teknik ekibe dahil edilmişti. Cimbom'da Selçuk İnan'ın ardından eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın da teknik kadroya katılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da yeni sezonda teknik kadro da değişecek.

Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılar, teknik ekipte değişikliğe gidecek.

Spor'un haberine göre, hayatına nokta koyan 'ı teknik ekibe dahil eden , eski öğrencisi Hakan Balta'yı da kadrosuna alıyor.

2018 yılında futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta, yeni sezonda Terim'in yardımcılarından olacak.

Böylelikle 'ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.

Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde, Levent Şahin, , Selçuk İnan ve Hakan Balta olacak.

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