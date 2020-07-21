21 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Antalyaspor-G.Saray maçının hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 21.07.2020

'in 34. ve son haftasının açılış maçında ile arasında oynanacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin son haftasında 24 Temmuz Cuma günü oynanacak tek maçın hakemini açıkladı.

Açıklamaya göre, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Cemal Bingül ile Özgür Ertem yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek.

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