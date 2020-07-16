Top toplayıcılıktan kaptanlığa
İki sezon önce Türk Telekom Stadı’nda top toplayan 17 yaşındaki Emin Bayram, şimdi takımın başında kaptan olarak sahaya çıktı. Tıpkı aynı yollardan geçen Arda Turan gibi.
Galatasaray'ın altyapısı geçmiş yıllardaki kadar fazla ürün yetiştirmese de Fatih Terim'in yeniden kulübe dönmesiyle birlikte bir canlanma var. Geçtiğimiz yıllarda Ozan Kabak'ı korkusuzca 11'e koyup bonservisine 7 milyon euro ödenen Maicon'u kenara çeken İmparator bu sezon da Emin Bayram'ı sahaya sürdü. Deneyimli çalıştırıcı, Ankaragücü mücadelesinde genç stoperi kaptan olarak takımın başında çıkardı. Kariyerinin başında büyük bir gurur yaşayan Emin Bayram'ı kolunda kaptanlık pazubandıyla görenler takımın eski yıldızlarından Arda Turan'ı hatırladı. Şu anda 33 yaşında olan tecrübeli isim, küçük bir çocukken Ali Sami Yen'de top topluyordu. Emin de Arda da top toplayıcılığından Galatasaray kaptanlığına kadar yükseldiler. İkili seneye birlikte ter dökecek.
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