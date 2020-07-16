16 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Top toplayıcılıktan kaptanlığa

Top toplayıcılıktan kaptanlığa
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.07.2020

İki sezon önce Türk Telekom Stadı’nda top toplayan 17 yaşındaki Emin Bayram, şimdi takımın başında kaptan olarak sahaya çıktı. Tıpkı aynı yollardan geçen gibi.

Galatasaray'ın altyapısı geçmiş yıllardaki kadar fazla ürün yetiştirmese de 'in yeniden kulübe dönmesiyle birlikte bir canlanma var. Geçtiğimiz yıllarda Ozan Kabak'ı korkusuzca 11'e koyup bonservisine 7 milyon euro ödenen Maicon'u kenara çeken İmparator bu sezon da Emin Bayram'ı sahaya sürdü. Deneyimli çalıştırıcı, Ankaragücü mücadelesinde genç stoperi kaptan olarak takımın başında çıkardı. Kariyerinin başında büyük bir gurur yaşayan Emin Bayram'ı kolunda kaptanlık pazubandıyla görenler takımın eski yıldızlarından 'ı hatırladı. Şu anda 33 yaşında olan tecrübeli isim, küçük bir çocukken Ali Sami Yen'de top topluyordu. Emin de Arda da top toplayıcılığından Galatasaray kaptanlığına kadar yükseldiler. İkili seneye birlikte ter dökecek.


Süper Lig'in yıldızı için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'a 24'lük gol makinesi! 31 maçta 30 gol Cimbom'a 24'lük gol makinesi! 31 maçta 30 gol
Belhanda'dan yönetimi şaşırtan istek! Belhanda'dan yönetimi şaşırtan istek!
Evinize dönün mesajına flaş yanıt! "Evinize dönün" mesajına flaş yanıt!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör