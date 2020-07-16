16 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Emre Akbaba’yı hırs bastı

Emre Akbaba’yı hırs bastı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

Son dönemde oynadığı etkisiz futbolla tepki çeken Emre eleştirilere hak verdi. 27 yaşındaki futbolcu, şu anda iyi olmadığının farkında olduğunu ancak taraftarın ve camianın isteklerine cevap vereceğini söyledi.

Son dönemde oynadığı etkisiz futbolla tepki çeken Emre eleştirilere hak verdi. 27 yaşındaki futbolcu "Şu anda iyi olmadığımın ben de farkındayım. Sahada istediklerimi yapamıyorum. Ancak taraftarın ve camianın isteklerine cevap vereceğim" dedi. Emre kötü bir sezon geçirdiklerini, gelecek yıl tüm takımın çok daha büyük bir hırsla mücadele edeceğini kaydetti. Emre bu sezon 15 maçta 3 gol kaydetti.

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