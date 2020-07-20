20 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın gündemindeki Adil Aouchiche Saint Etienne'e transfer oldu

G.Saray'a transferde kötü haber! Resmi imzayı attı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

Yaz transfer dönemi için çalışmaları sürdüren ve gelecek vadeden isimleri de gündemine alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği 18 yaşındaki Adil Aouchiche, PSG'den ayrılarak Saint-Etienne'e transfer oldu.

Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın gözdesi konumunda bulunan genç yıldız adayı Adil Aouchiche, ile resmi sözleşmeye imza attı.

Saint Etienne Kulübü, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılan 18 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Aouchiche ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Aouchiche, 2014'te altyapısına dahil olduğu PSG'de sezon sonu biten sözleşmesini yenilememişti.

Fransa 'nın alt yaş kategorilerinde 40 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, geçen sezon PSG'nin A takımıyla 3 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

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