Galatasaray'ın gündemindeki Adil Aouchiche Saint Etienne'e transfer oldu

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın transferi için karşı karşıya gelen iki takım, Süper Lig'in bir başka yıldızının transferi için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar...