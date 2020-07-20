Galatasaray'ın gündemindeki Adil Aouchiche Saint Etienne'e transfer oldu
Yaz transfer dönemi için çalışmaları sürdüren ve gelecek vadeden isimleri de gündemine alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği 18 yaşındaki Adil Aouchiche, PSG'den ayrılarak Saint-Etienne'e transfer oldu.
Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın gözdesi konumunda bulunan genç yıldız adayı Adil Aouchiche, Saint Etienne ile resmi sözleşmeye imza attı.
Saint Etienne Kulübü, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılan 18 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Aouchiche ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Aouchiche, 2014'te altyapısına dahil olduğu PSG'de sezon sonu biten sözleşmesini yenilememişti.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 40 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, geçen sezon PSG'nin A takımıyla 3 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.
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