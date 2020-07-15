15 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Yerli ve genç olacak

Yerli ve genç olacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

Galatasaray, takımdan ayrılacak isimlerin yerini genç futbolcularla dolduracak. Yabancı sınırı ve kadro yenilenmesi için transferler bu iki kritere göre yapılacak.

G.Saray, takımdan ayrılacak isimlerin yerini genç futbolcularla dolduracak. Son üç sezonda iki şampiyonlukla birlikte toplam 4 kupa kaldırma başarısı yakalayan kadroyu tasfiye etmeye çalışan sarı-kırmızılı kulüp, başarıya aç yeni isimleri takıma katmaya çalışacak. Yabancı kısıtlamasının gelmesi sebebiyle de önceliği yerli oyunculara veren Cimbom, Anadolu kulüplerinde gelecek vadeden isimleri bulmak için çalışmalara başladı.

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