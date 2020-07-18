19 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den flaş sözler! “Önümüzdeki yılların sıkıntıları var”

Terim'den flaş sözler! “Önümüzdeki yılların sıkıntıları var”
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 33. haftasında Galatasaray, evinde 'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray  , açıklamalarda bulundu. Terim, "Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Çok sert, yani hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunların planlamasını doğru yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray , 3-1'lik galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:

Uçlarda yaşıyoruz her şeyi. Oyunu domine eden bir Galatasaray'ın şu ana kadar bayağı bir maçtır kazanamaması oyuncularda mental olarak sıkıntıya yol açtı. Oyuncularım ayağında top tutmakta sıkıntı yaşadı. Bunların hepsi, o maçların travması. Oyunu oynayan, gol pozisyonlarını bulan bir Galatasaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti. Son haftaya giriyoruz, bakalım sezonu nerede bitireceğiz. Kötü gidişe dur demek adına güzel bir 3 puan oldu.

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İhtar çekenlerin için yönetim açıklama yaptı. Sık sık açıklama yapıyorlar. Maddi konular, manevi konular, kurumsal konular var. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Çok sert, yani hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunların planlamasını doğru yapmalıyız. Bu ekonomik ortamda 'ne kalamamak sıkıntı. Yarayı kurutmak için neler yapmalıyız, hep birlikte bunu düşünmek zorundayız.

Geleceği doğru planlamalıyız. Geçen sene 'Böyle gitmez' dedim, kimse bana sormadı 'Bu adam niye böyle diyor?' diye. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ekonomik anlamda küçük bir pansuman oluyor ama bu yarayı kurutmak için neler yapmak lazım, onun kaygısını duymalıyız.

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