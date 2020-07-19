Saracchi: Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi

Muhteşem bir gol atan Marcelo Saracchi, 3-1 kazandıkları Göztepe karşılaşması sonrası hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi olduğunu söyledi.

Uruguaylı sol bek, "Gol attığım için mutluyum ama bugün kazanmak önemliydi. Uzun haftalardır kazanamıyorduk. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak. Haftaya da kazanmak istiyoruz. Kendi performansıma gelince yeni sezonda daha iyi olacağıma inanıyorum. Çok çalışarak bu sezon kaybettiklerimizi kazanacağız" dedi.

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