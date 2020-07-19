19 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Saracchi: Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi

Saracchi: Hedefimiz Avrupa Ligi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Muhteşem bir gol atan Marcelo Saracchi, 3-1 kazandıkları karşılaşması sonrası hedeflerinin olduğunu söyledi.

Uruguaylı sol bek, "Gol attığım için mutluyum ama bugün kazanmak önemliydi. Uzun haftalardır kazanamıyorduk. Hedefimiz 'ne katılmak. Haftaya da kazanmak istiyoruz. Kendi performansıma gelince yeni sezonda daha iyi olacağıma inanıyorum. Çok çalışarak bu sezon kaybettiklerimizi kazanacağız" dedi.

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