24 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı

G.Saray'da sakatlık şoku
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 Giriş Tarihi: 24.07.2020

'in 34. haftasında  deplasmanda  ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 4. dakikasında sakatlanan Akbaba yerini 'a bıraktı.

Sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan , 'in 34. haftasında 'a konuk oldu.

Radamel Falcao, Mario Lemina, Fernando Muslera, Florin Andone gibi yıldızlarından sakatlık nedeniyle faydalanamayan Galatasaray'a bir kötü haber de Akbaba'dan geldi.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında yaptığı koşu sonrası sağ arka adalesini tutan Emre Akbaba, oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Milli futbolcunun yerine 5. dakikada girdi. Emre Akbaba'nın son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

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