Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 4. dakikasında sakatlanan Emre Akbaba yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.

Radamel Falcao, Mario Lemina, Fernando Muslera, Florin Andone gibi yıldızlarından sakatlık nedeniyle faydalanamayan Galatasaray'a bir kötü haber de Emre Akbaba'dan geldi.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında yaptığı koşu sonrası sağ arka adalesini tutan Emre Akbaba, oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Milli futbolcunun yerine 5. dakikada Ömer Bayram girdi. Emre Akbaba'nın son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

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