19 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Michael Seri'den transfer sorusuna yanıt! "Tanrı isterse..."

Transfer sorusuna yanıt verdi! G.Saray'da kalacak mı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Sezon başında Fulham'dan kiralanan , 'in 33. haftasında oynanan Göztepe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Fildişi Sahilli yıldız, takımdaki geleceğiyle ilgili soruya ise, "Lig bitsin, kısmet olursa, Tanrı isterse kalırım" şeklide cevap verdi.

'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean , geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TANRI İSTERSE KALIRIM"

Fildişi Sahilli yıldız, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, Devamlı Galatasaray'daki durumum soruluyor. Lig bitsin, kısmet olursa, Tanrı isterse kalırım" ifadesini kullandı.

Seri, Göztepe galibiyetiyle ilgili ise, "Kritik bir galibiyet aldık. Uzun süredir kazanamıyorduk. Takımın güveni için bu 3 puan önemliydi ve o parolayla çıktık. İki penaltı kaçırdık, maç öyle bitseydi güvenimizi kaybedebilirdik. Ama neyse ki kazandık" diye konuştu.

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