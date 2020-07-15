15 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Çolak’tan Galatasaray’a sinyal

Emre Çolak’tan G.Saray’a sinyal
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

2. Ligi'nde Deportivo forması giyen 'ın, takımının son idmanına gerekçe göstermeden katılmaması kulübünde olay oldu. Üstüne bir de sosyal medyasından Deportivo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a döneceği ileri sürüldü.

2. Ligi'nde Deportivo forması giyen 'ın, takımının son idmanına gerekçe göstermeden katılmaması kulübünde olay oldu. Üstüne bir de sosyal medyasından Deportivo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen 29 yaşındaki futbolcunun G.Saray'a döneceği ileri sürüldü. Hatta Emre'nin 'le görüştüğünü yakın çevresine anlatıp "Geri dönmek için teklif bekliyorum. Fatih hocayla görüştüm beklememi söyledi" dediği belirtildi.

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