14 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Henry Onyekuru'dan flaş itiraf! ''Önceden biliyordum"

Onyekuru: Önceden biliyordum
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.07.2020

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, kulübü Monaco tarafından geri çağrılmıştı. Genç yıldız, sarı-kırmızılıların sözleşme uzatma teklifinin reddedileceğini önceden bildiğini söyledi.

Galatasaray'ın ocak ayında Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulübüne döndü. Corona virüsü arası nedeniyle sarkan Süper Lig'in bitmesini beklemeyen ve apar topar Nijeryalı yıldızı geri çağıran Monaco'nun bu tavrı sarı-kırmızılı camia tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Fransız ekibine dönen Henry Onyekuru yaşanan bu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a sevindirici haber! Alex Telles kesin olarak ayrılıyor

TEKLİFİ REDDECEKLERİNİ BİLİYORDUM!

Ocak ayında Monaco teknik direktörü Moreno'ya durumumu anlattığını belirten Henry Onyekuru, ''Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum.'' dedi.

Galatasaray'da bu sezon 10 maça çıkan Onyekuru 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

İmzalar atılıyor! İşte sözleşme şartları haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Antrenmanlara başladı! Sneijder futbola geri mi dönüyor? Antrenmanlara başladı! Sneijder futbola geri mi dönüyor?
Kesin olarak ayrılıyor! Aslan'a sevindirici haber Kesin olarak ayrılıyor! Aslan'a sevindirici haber
Yerli harekatı başlıyor! 5 isim ve ezeli rakibin yıldızı... Yerli harekatı başlıyor! 5 isim ve ezeli rakibin yıldızı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör