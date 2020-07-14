Henry Onyekuru'dan flaş itiraf! ''Önceden biliyordum"
Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, kulübü Monaco tarafından geri çağrılmıştı. Genç yıldız, sarı-kırmızılıların sözleşme uzatma teklifinin reddedileceğini önceden bildiğini söyledi.
Galatasaray'ın ocak ayında Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulübüne döndü. Corona virüsü arası nedeniyle sarkan Süper Lig'in bitmesini beklemeyen ve apar topar Nijeryalı yıldızı geri çağıran Monaco'nun bu tavrı sarı-kırmızılı camia tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.
Fransız ekibine dönen Henry Onyekuru yaşanan bu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
TEKLİFİ REDDECEKLERİNİ BİLİYORDUM!
Ocak ayında Monaco teknik direktörü Moreno'ya durumumu anlattığını belirten Henry Onyekuru, ''Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum.'' dedi.
Galatasaray'da bu sezon 10 maça çıkan Onyekuru 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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