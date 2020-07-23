23 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da maç kadrosu belli oldu!

Galatasaray'da maç kadrosu belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

sezonun son maçı olan Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılıların yönetiminde gerçekleşen antrenmanı 1 saat sürdü.

Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde üç takım hâlinde pas çalışması gerçekleştirildi.

Ana bölümde ise teknik direktörümüz yönetiminde taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Sofiane Feghouli.

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