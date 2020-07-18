18 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Dzyuba müjdesi! Menajeri açıkladı

F.Bahçe'ye 1.96’lık Rus golcü! Menajeri açıkladı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.07.2020

1.96'lık Rus golcü Artem Dzyuba'nın menajeri Manyakov, Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı. Manyakov, “Fenerbahçe’nin Artem Dzyuba’ya ilgisi var. Çok kaliteli ve güçlü bir futbolcu” dedi. Yönetim, 31 yaşındaki forveti ikna etmeye çalışıyor.

Gelecek sezon forveti güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden birisi de Artem Dzyba'ydı... Zenit'te forma giyen Rus golcünün menajeri Alexander Manyakov, sarı-lacivertli takımın ilgisini doğruladı. Manyakov, "Fenerbahçe'nin, Artem Dzyuba'ya ilgisi var. Dzyuba'yı zaten anlatmama gerek yok. Çok kaliteli ve güçlü bir futbolcu. Ancak kariyerine Türkiye'de devam etme isteğine sıcak baktığını zannetmiyorum. Tabi teklifler ve zaman farklılık gösterebilir." ifadelerini kullandı.

Fener'den Cimbom'a 2. gol! Terim'in gözdesi ezeli rakibe gidiyor... haberin devamı

SÖZLEŞMESİ 31 TEMMUZ'DA BİTİYOR
Yönetimin, Zenit'le de yeni kontrat için görüşen Dzyuba için çabasını sürdürdüğü ve oyuncuyu ikna etmesi halinde bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Bu sezon Zenit'te 34 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 19 gol attı ve 16 asist yaptı. Dzyuba 2018 yılında oynanan Türkiye-Rusya milli maçında da bir gol kaydetmişti. 1.96 boyundaki Artem Dzyuba'nın Zenit'le sözleşmesi 31 Temmuz'da biteceği için transferi gerçekleşirse bonservis bedeli ödenmeyecek. Fenerbahçe bu yüzden Rus golcü için ısrarcı...

MİLLİ TAKIMDA 24 GOLÜ VAR
Rus 'nda 42 kez oynayan ve 24 gol atan Dzyuba, 1.96 boyu ile hem hava toplarında hem de yerden oldukça güçlü ve etkili bir forvet olarak biliniyor. Tecrübeli oyuncu, kulüp kariyerinde Zenit, , Rostov Tom Tomsk ve Tula takımlarında 149 gol+89 asist üretti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Schelotto önerisi Schelotto önerisi
Zanka için şansımız yok Zanka için şansımız yok
Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Tam 28 isim... Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Tam 28 isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör