Fenerbahçe'ye Dzyuba müjdesi! Menajeri açıkladı
1.96'lık Rus golcü Artem Dzyuba'nın menajeri Manyakov, Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı. Manyakov, “Fenerbahçe’nin Artem Dzyuba’ya ilgisi var. Çok kaliteli ve güçlü bir futbolcu” dedi. Yönetim, 31 yaşındaki forveti ikna etmeye çalışıyor.
Gelecek sezon forveti güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden birisi de Artem Dzyba'ydı... Zenit'te forma giyen Rus golcünün menajeri Alexander Manyakov, sarı-lacivertli takımın ilgisini doğruladı. Manyakov, "Fenerbahçe'nin, Artem Dzyuba'ya ilgisi var. Dzyuba'yı zaten anlatmama gerek yok. Çok kaliteli ve güçlü bir futbolcu. Ancak kariyerine Türkiye'de devam etme isteğine sıcak baktığını zannetmiyorum. Tabi teklifler ve zaman farklılık gösterebilir." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ 31 TEMMUZ'DA BİTİYOR
Yönetimin, Zenit'le de yeni kontrat için görüşen Dzyuba için çabasını sürdürdüğü ve oyuncuyu ikna etmesi halinde bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Bu sezon Zenit'te 34 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 19 gol attı ve 16 asist yaptı. Dzyuba 2018 yılında oynanan Türkiye-Rusya milli maçında da bir gol kaydetmişti. 1.96 boyundaki Artem Dzyuba'nın Zenit'le sözleşmesi 31 Temmuz'da biteceği için transferi gerçekleşirse bonservis bedeli ödenmeyecek. Fenerbahçe bu yüzden Rus golcü için ısrarcı...
MİLLİ TAKIMDA 24 GOLÜ VAR
Rus Milli Takımı'nda 42 kez oynayan ve 24 gol atan Dzyuba, 1.96 boyu ile hem hava toplarında hem de yerden oldukça güçlü ve etkili bir forvet olarak biliniyor. Tecrübeli oyuncu, kulüp kariyerinde Zenit, Spartak Moskova, Rostov Tom Tomsk ve Arsenal Tula takımlarında 149 gol+89 asist üretti.
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