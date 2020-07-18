Fatih Terim: Başımıza gelenlere inanmak çok zor

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu. Terim, "Oynadığımız ve kazanamadığımız maçlara baktığımızda, başımıza gelenlere inanmak çok zor. ifadelerini kullandı.

"Oynadığımız ve kazanamadığımız maçlara baktığımızda, başımıza gelenlere inanmak çok zor. Özellikle 2. yarı oynadığımız, domine ettiğimiz maçlarda dahi başımıza neler geldi? Anlamak çok zor. O maçlarda bile nelerle karşılaştık?



Pandemi öncesi ve sonrası bir çok maçı iyi oynadığımız halde, aklımıza gelmeyen sonuçlarla karşılaştık. Bu bize sadece fiziksel değil mental olarak da hasar verdi. Biz de Göztepe gibi epeydir kazanamıyoruz. Ligi en iyi yerde bitirmek, krizi doğru yönetmek en önemli vazifemiz. Gülerek söylüyorum çünkü benim de Galatasaray'ın da istatistiğinde böyle bir şey yok. Ne olursa uçta oluyor. Ayak kırılıyor, 5 tane penaltı çalınıyor. Her şeyi uçlarla yaşıyoruz. Bu da o uçlardan bir tanesi."

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