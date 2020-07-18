Fatih Terim: Başımıza gelenlere inanmak çok zor
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu. Terim, "Oynadığımız ve kazanamadığımız maçlara baktığımızda, başımıza gelenlere inanmak çok zor. ifadelerini kullandı.
"Oynadığımız ve kazanamadığımız maçlara baktığımızda, başımıza gelenlere inanmak çok zor. Özellikle 2. yarı oynadığımız, domine ettiğimiz maçlarda dahi başımıza neler geldi? Anlamak çok zor. O maçlarda bile nelerle karşılaştık?
Pandemi öncesi ve sonrası bir çok maçı iyi oynadığımız halde, aklımıza gelmeyen sonuçlarla karşılaştık. Bu bize sadece fiziksel değil mental olarak da hasar verdi. Biz de Göztepe gibi epeydir kazanamıyoruz. Ligi en iyi yerde bitirmek, krizi doğru yönetmek en önemli vazifemiz. Gülerek söylüyorum çünkü benim de Galatasaray'ın da istatistiğinde böyle bir şey yok. Ne olursa uçta oluyor. Ayak kırılıyor, 5 tane penaltı çalınıyor. Her şeyi uçlarla yaşıyoruz. Bu da o uçlardan bir tanesi."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı