17 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a ihtarname hamlesi!

Feghouli'den Galatasaray'a ihtarname hamlesi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

Bu sezon 'de istenilen sonuçları alamayan 'a bir darbe de Feghouli'den geldi. Sarı-kırmızılılar gibi Feghouli'den de bonservis geliri bekliyordu. Yıldız futbolcu Galatasaray'a ihtarname göndererek kulübün planlarını alt üst etti.

Bu sezon gösterdiği performansla eleştirilerin odağında yer alan 'den flaş bir hamle geldi. Hürriyet'in haberine göre için hayati önem taşıyan Trabzonspor maçında yaptığı hareket sonucu kırmızı kart görerek şimşekleri üzerine çeken Sofiane Feghouli, Galatasaray'a ihtarname gönderdi.

ALACAKLARINI İSTEDİ

Cezayirli futbolcu, kritik Trabzonspor karşılaşmasından 3 gün sonra, 8 Temmuz'da Galatasaray Kulübü'ne ihtarname gönderdi. Feghouli pandemi sürecini kapsayan mart, nisan ve mayıs aylarına ait alacaklarını istedi. Falcao'dan sonra, 3 milyon 850 bin Euro'luk ücretiyle Galatasaray'da en çok kazanan ikinci isim olan Feghouli yaklaşık 1 milyon Euro ödeme talep etti. Galatasaray'da Feghouli'nin bu tavrı iyi niyetli bulunmadı. Cezayirli oyuncu bu hamlesiyle, sarı kırmızılı yönetimin pandemi nedeniyle futbolculardan istediği yüzde 15'lik ücret indirimine olumsuz baktığını da gösterdi.

Genç futbolcu Galatasaray yolunda! haberin devamı

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