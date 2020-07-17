17 Temmuz 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Mehmet Özcan'ın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor forması giyen Mehmet Özcan'ın ismi uzun süredir Süper Lig takımlarıyla anılıyordu. Genç futbolcunun menajeri Galatasaray'ın ilgisini canlı yayında açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor formasıyla gösterdiği başarılı performans ile uzun süredir büyük takımların radarında olan Mehmet Özcan hakkında menajeri flaş bir açıklamada bulundu. Radyospor'a konuk olan Mehmet Özcan'ın menajeri Murat Erdoğan, "Mehmet Özcan'ın resmi olarak menajerliğini aldıktan sonra Eskişehirspor yönetimi ile görüşme gerçekleştirdim. Eskişehirspor çok büyük ve Türkiye'nin en kıymetli camialarından birisi. İçerisinde bulunduğu bu durumdan en kısa zamanda kurtulmasını diliyorum. Mehmet'in transferi konusunda görüşmeler devam ediyor. Mehmet Özcan için Galatasaray'ın bir ilgisi var. Kasımpaşa'nın da ilgisinin olduğu bilgisi doğru. Yazılı olarak Eskişehirspor'a giden resmi, yazılı bir teklif yok. Fakat Galatasaray ve Kasımpaşa'nın Mehmet için sözlü teklifi oldu. Mehmet'in geleceği ve Eskişehirspor'u mutlu edecek en kıymetli teklifi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı