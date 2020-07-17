17 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Mehmet Özcan'ın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Genç futbolcu Galatasaray yolunda!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.07.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden forması giyen 'ın ismi uzun süredir Süper Lig takımlarıyla anılıyordu. Genç futbolcunun menajeri 'ın ilgisini canlı yayında açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden formasıyla gösterdiği başarılı performans ile uzun süredir büyük takımların radarında olan hakkında menajeri flaş bir açıklamada bulundu. Radyospor'a konuk olan Mehmet Özcan'ın menajeri Murat Erdoğan, "Mehmet Özcan'ın resmi olarak menajerliğini aldıktan sonra Eskişehirspor yönetimi ile görüşme gerçekleştirdim. Eskişehirspor çok büyük ve Türkiye'nin en kıymetli camialarından birisi. İçerisinde bulunduğu bu durumdan en kısa zamanda kurtulmasını diliyorum. Mehmet'in transferi konusunda görüşmeler devam ediyor. Mehmet Özcan için 'ın bir ilgisi var. Kasımpaşa'nın da ilgisinin olduğu bilgisi doğru. Yazılı olarak Eskişehirspor'a giden resmi, yazılı bir teklif yok. Fakat Galatasaray ve Kasımpaşa'nın Mehmet için sözlü teklifi oldu. Mehmet'in geleceği ve Eskişehirspor'u mutlu edecek en kıymetli teklifi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
R. Madrid şampiyon oldu! Dikkat çeken G.Saray detayı R. Madrid şampiyon oldu! Dikkat çeken G.Saray detayı
Terim kararını verdi! Emre Çolak... Terim kararını verdi! Emre Çolak...
Bunu kimse beklemiyordu! Feghouli'den flaş talep Bunu kimse beklemiyordu! Feghouli'den flaş talep
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör